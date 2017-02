Alle Iene: Ilary Blasi diventa un piccione per Totti

Ilary Blasi, in compagnia di Teo Mammuccari, torna protagonista alla trasmissione 'Le Iene' su Italia 1. La showgirl si è presentata con un insolito travestimento carnevalesco da piccione. Il motivo? Suo marito Francesco Totti, grande ospite di Sanremo, rispose indicando la nota canzone di Povia ('Il Piccione', appunto) come preferita nella storia dei Festival. Dopo la performance si scatenarono le ire dei tifosi laziali che imputavano al capitano della Roma di aver indicato il volatile per ironizzare sull'Aquila, simbolo del club biancoceleste.

Successivamente la stessa Blasi si schierò in difesa del marito spiegando come non avesse alcuna intenzione di prendere in giro i 'cugini' laziali: "Citando Povia e il piccione come sua canzone preferita di Sanremo voleva solo fare un omaggio indiretto a me che quell'anno ero al Festival". Per chiudere questo capitolo e placare le polemiche Ilary ha messo in mostra tutta la sua ironia trasformandosi in un improbabile 'piccione umano'.