I portieri dell’Empoli costretti agli straordinari

Se è vero che gli attacchi fanno vendere i biglietti ma le difese fanno vincere i campionati, avere un buon portiere agevola sicuramente il compito di una squadra. L'effettuare tante parate per un estremo difensore, per quanto divertente e gratificante possa essere, non sempre (o meglio mai) è sinonimo di solidità difensiva. Ne è la riprova il fatto che nelle prime sei posizioni dei portieri che hanno effettuato il maggior numero di parate in campionato ci siano due formazioni già retrocesse ed altre due che lottano per restare in Serie A.

La squadra i cui portieri hanno dovuto effettuare più interventi è l'Empoli che, in questa speciale voce statistica, si trova al primo posto con 158 parate. I toscani, inoltre, hanno anche il peggiore attacco di tutto il campionato con 26 reti segnate in 35 partite ma, nonostante questi numeri desolanti, al momento sarebbero salvi grazie ai 4 punti di margine nei confronti del Crotone. E proprio i calabresi occupano la seconda piazza in graduatoria con 157 parate effettuate dai portieri rossoblù. Alzi la mano chi sarebbe in grado di indovinare il nome della squadra che completa il podio. Davanti a Cagliari, Palermo e Pescara, infatti, troviamo il Milan di Vincenzo Montella. Gianluigi Donnarumma, in campo in tutte e 35 le uscite stagionali in campionato del 'Diavolo', ha effettuato 142 parate: ben 4 di media a partita. Per fortuna ‘Gigio’ è giovanissimo e, alla luce dei suoi 18 anni, le energie per farsi trovare sempre pronto e reattivo non mancano di certo...