Serie A: il Pescara dura un tempo, esulta la Sampdoria

La Sampdoria fa suoi i tre punti sbarazzandosi nella ripresa di un Pescara combattivo ma come al solito difensivamente fragile. Grande partita di Bruno Fernandes che segna al 18' e poi manda in gol Quagliarella al 58' e Schick al 68'. Inutile il momentaneo pari di Cerri al minuto 32.





Parte meglio ilma lacolpisce al primo affondo:dalla destra serveche, di destro, non ha problemi a battereal 18'. Replica degli abruzzesi al minuto 32:dal fondo serveche, a porta sguarnita, fa. I blucerchiati salgono di colpi nella ripresa: al 58' cross die tuffo vincente di capitan, per il. Gli ospiti ci provano ma lasciano ampi spazi per il contropiede doriano: al 68' il solitopesca in area il neoentratoche di sinistro fulminae chiude il match.