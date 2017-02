Il Pescara non cambia: Oddo confermato

E' servita un'intera giornata di riunioni e riflessioni e alla fine il Pescara ha deciso di proseguire con Massimo Oddo. "Dopo una lunghissima giornata fatta di confronti e valutazioni, la Delfino Pescara 1936 con decisione unanime prosegue con la guida tecnica affidata a Massimo Oddo e il suo staff di lavoro", ha fatto sapere il club del presidente Daniele Sebastiani che in mattinata ha visto la squadra prima di incontrarsi col tecnico.

Oddo, tecnico che ha sfiorato la promozione in serie A due anni fa e poi l'ha centrata attraverso i playoff nella passata stagione, quest'anno sta vivendo un'annata molto difficile in cui il Pescara ha vinto una sola partita, oltre tutto a tavolino con il Sassuolo. Il club abruzzese è ultimo in classifica con 9 punti, è a -13 dalla zona salvezza e soprattutto nelle ultime due gare è stato travolto 6-2 in casa dalla Lazio e poi 5-3 allo stadio Olimpico dal Torino.