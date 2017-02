Polveriera Napoli: De Laurentiis ordina il silenzio stampa

Sembra incredibile ma, dopo la prova coraggiosa al Bernabeu contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions e un risultato negativo ma ancora ribaltabile nel match di ritorno, in casa Napoli è scoppiata la bufera. La scintilla, naturalmente, è scoppiata dopo le dichiarazioni a caldo del presidente Aurelio De Laurentiis che, davanti alle telecamere subito dopo il match contro le merengues, non ha usato giri di parole prendendosela sia con la squadra, sia con il tecnico Maurizio Sarri. E oggi, prima di partire alla volta di Los Angeles, dove si tratterà un paio di settimane per impegni di lavoro legati alla sua professione di produttore cinematografico, il presidente azzurro ha ordinato a tutti i tesserati il silenzio stampa a oltranza, provvedimento peraltro non inedito nella storia recente del club.



A complicare ulteriormente il quadro arrivano le parole infuocate deldi, Claudio, che attaccaper il mancato utilizzo da titolare del centrocampista al: "Pensavo che potesse giocare dall'inizio a Madrid - le dichiarazioni rilasciate a Radio Crc -.. In trasferta Allan può rubare palloni importanti e poi ha più esperienza rispetto a Zielinski.. Ha mercato, ma adesso è concentrato sugli obiettivi".A difendere l'operato dell'allenatore ci pensa ildiLuigi, intervenuto a Canale 21: "- le parole del primo cittadino -.. In ogni caso se ci sono delle critiche da fare bisogna discuterne in privato e non davanti alle telecamere". Poi ancora a Radio Kiss Kiss: "Speriamo che si ricostruisca subito un grande clima di tranquillità e di energia positiva intorno al Napoli, noi ci crediamo".