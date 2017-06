Napoli: per la porta il preferito è Meret

"Ho detto no a Barça e Chelsea"

Il Napoli ha deciso: è Alex Meret l'obiettivo principale per il futuro nel ruolo di portiere. Il talento di proprietà dell'Udinese, che nella passata stagione è stato tra i protagonisti in serie B con la Spal, promossa in A, ha sbaragliato la concorrenza dei vari Neto, Leno e Szczesny e sarà lui a raccogliere l'eredità di Pepe Reina, tra un anno, nel 2018, o anche subito, se lo spagnolo davvero andrà al Newcastle da Benitez.

Il classe 1997 viene valutato 18 milioni di euro dall'Udinese e i buoni rapporti tra la famiglia Pozzo e Aurelio De Laurentiis potrebbero facilmente condurre in porto l'affare. L'idea del Napoli sarebbe quella di portare subito Meret alla corte di Sarri e farlo crescere per una stagione alle spalle di Reina, all'ultimo anno di contratto, prima di diventare il titolare a partire dalla prossima stagione. Molto dipenderà appunto dallo spagnolo visto che i rapporti col presidente sono ai minimi termini e potrebbe decidere di lasciare subito la Campania.