Nel giorno di Pasqua, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis interviene in diretta alla radio ufficiale del club (Radio Kiss Kiss) per tracciare un bilancio parziale della stagione: "Abbiamo gli stessi punti dell'anno scorso che rappresentano il record, ma ad oggi si può dire che abbiamo fatto la Champions e non l'Europa League quindi il dispendio è stato superiore. Nonostante l'infortunio di Milik, siamo l'unica squadra in doppia cifra in Europa con 4 giocatori. Nel girone di ritorno siamo primi con la Juventus, in Coppa Italia siamo usciti penalizzati da due errori arbitrali".

Il numero uno del Napoli parla anche di obiettivi nell'immediato futuro: "Ora puntiamo al secondo posto, è una grande stagione ma non è ancora finita. Vogliamo migliorare il record di 82 punti e di gol. Per lo scudetto stiamo arrivando, un passo alla volta". De Laurentiis esalta inoltre il gioco espresso dagli uomini di Sarri: "Non facciamo i catenacciari, è un calcio sensazionale fatto con spudoratezza e a testa alta". Infine una curiosità sui tifosi: "Pensavamo di averne 12 milioni in tutto il mondo, in realtà sono molti di più: sono ben 120 milioni".