Milan: rispunta Deulofeu, idea Forsberg

Il Milan si conferma la società più attiva in questo inizio di calciomercato. In attesa di fare il grande colpo per l'attacco, Fassone e Mirabelli vogliono chiudere con la Lazio per Biglia e Keita ma l'accordo tra l'esterno senegalese e la Juventus frena la trattativa nonostante i biancocelesti premano per definire il tutto. I rossoneri però non vogliono farsi trovare impreparati e vagliano alternative: l'ultimo nome è Forsberg mentre torna di moda Deulofeu.

Emil Forsberg, talento classe 1991 svedese, è la stella dell'RB Lipsia, il giocatore che ha trascinato la matricola al secondo posto in Bundesliga a suon di gol, 8, e soprattutto assist, ben 22: ieri a Casa Milan i dirigenti rossoneri hanno parlato con l'intermediario Petralito provando a sondare con interesse il terreno. Il Lipsia è un club ricco e non ha bisogno di vendere, e ha fissato il prezzo: 25 milioni di euro. Per ora il Milan ha messo sul piatto 18 milioni ma non è detto che si torni ad affrontare il discorso e si cerchi un compromesso per chiudere.

Rispunta invece il nome di Gerard Deulofeu. Il catalano, protagonista di una bella seconda parte di stagione in prestito dall'Everton, aveva salutato tutti convinto che il Barcellona esercitasse il diritto di recompra ma al momento non sembra nei piani del nuovo tecnico blaugrana Valverde. Il classe 1994 non vuole fare panchina a Barcellona e nemmeno tornare all'Everton, per cui pare abbia fatto sapere al Milan di gradire un ritorno. Ora la palla passa a Fassone e Mirabelli: Keita resta la prima scelta, Forsberg un'idea curiosa, Deulofeu potrebbe essere un importante ripiego.