Milan: ufficiale Ocampos, il piccolo CR7

Al Milan è il giorno di Lucas Ocampos! Risolti i problemi col Marsiglia, proprietario del cartellino, e superate le visite mediche, il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del 'craque' argentino in prestito secco fino a giugno dal Genoa. Un rinforzo indispensabile alla luce dell'infortunio occorso a Bonaventura, fuori per non meno di 2 mesi. Il talento ex River Plate, mancino classe 1994, dovrà aiutare Suso e Deulofeu nelle giocate di fantasia nel tridente di Montella.

"Il mio idolo? Cristiano Ronaldo. Il Milan è un grandissimo club,un sogno per me essere qua, sono orgoglioso. Non ho parlato molto con la società, è stato tutto molto veloce. Spero di fare bene qui e di debuttare con un gol", ha detto Ocampos a Premium Sport subito dopo la firma sul contratto. L'esterno argentino, che ama agire sulla corsia sinistra dove può sfruttare il suo dribbling e il suo estro soprattutto nell'uno contro uno, vanta 3 gol in 14 presenze in serie A e al Milan giocherà con la maglia numero 11.

Come detto Ocampos arriva in rossonero in prestito secco dal Genoa che a sua volta ha preso il giocatore in prestito con diritto di riscatto dal Marsiglia che si è riservato l'ottenimento del 25% su una futura rivendita del ragazzo.