Gianluigi Donnarumma sarà titolare tra i pali nell'amichevole che vedrà impegnata la Nazionale azzurra di Ventura domani sera all'Amsterdam Arena contro l'Olanda. Un ennesimo, grande traguardo per il 18enne portiere del Milan che si prende i complimenti di chi, come il suo tecnico Vincenzo Montella, lo vede all'opera tutti i giorni a Milanello: "E' merito di Mihajlovic che ha avuto il coraggio di lanciare un portiere di 16 anni nel Milan al posto di Diego Lopez - dice l'allenatore campano ai microfoni di Premium Sport -. Faccio un grosso in bocca al lupo a Gigio ma sono certo che vivrà la sfida con la massima serenità con cui affronta sempre le gare con il Milan".



Intervenuto a margine della cerimonia di consegna della Panchina d'oro, Montella riconosce i meriti di Maurizio Sarri (vincitore del riconoscimento) ma rivela: "Io ho votato Di Francesco non perché sia un mio amico, ma perché ha fatto una stagione straordinaria. Ma anche Sarri ha avuto i suoi meriti quindi è giusto così. Al netto dei valori secondo me Di Francesco l'anno scorso ha fatto un'ottima stagione: è arrivato sesto portando il Sassuolo in Europa League".



Infine una battuta sul tanto attesoche in questi giorni sembra essere arrivato a un punto di svolta: "Sinceramente non ho seguito molto, non ho speso molte energie in questo discorso - taglia corto-. Quello che sarà lo vedremo, è una cosa più grande di noi e aspettiamo gli eventi per poter giudicare. Il mio futuro? Vediamo cosa pensano, mae da parte mia non ci sono problemi".