Milan, Donnarumma compie 18 anni: gli auguri speciali di Buffon

Giornata speciale per Gianluigi Donnarumma che compie 18 anni e diventa a tutti gli effetti una persona adulta. Il Milan ha celebrato l'evento con un video di auguri al suo giovane portiere nel quale si sono alternate le persone che in questi anni lo hanno conosciuto professionalmente da vicino frequentando tutti i giorni Milanello: dall'ad rossonero Adriano Galliani, al tecnico Vincenzo Montella fino al preparatore Alfredo Magni. Ma non solo: il club rossonero ha pubblicato anche gli auguri dei genitori, dei fratelli e della fidanzata di Donnarumma che - particolare curioso - domani pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia giocherà la sua prima partita da maggiorenne proprio contro il Sassuolo, la squadra contro cui esordì in Serie A il 25 ottobre 2015 a San Siro.

Ma non è solo il mondo Milan a fare gli auguri di buon compleanno a Donnarumma. Tra gli altri spicca Gianluigi Buffon che, attraverso un video messaggio, si è rivolto personalmente al giovane rossonero che in tanti considerano il suo erede: "Ciao Gigio, sono Gigi Buffon e ti faccio tantissimi auguri di compleanno - le parole dello juventino -. E' speciale, entri nel mondo dei grandi da grande quale sei. Goditi la tua età, capirai che il mondo dei grandi è un mondo difficile, ma hai tutte le qualità, tecniche come portiere e morali come persona e ragazzo per crearti uno spazio importante, per essere felice e per segnare un'epoca".