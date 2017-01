Il Milan fa un passo in avanti verso l'Everton e Gerard Deulofeu ne fa uno verso l'Italia. Adriano Galliani ha confermato una nuova proposta per il club inglese: "Abbiamo fatto una nuova offerta all'Everton per Deulofeu: prestito oneroso con diritto di riscatto. Abbiamo fatto un passo in avanti, speriamo che la nostra nuova proposta venga accettata. Ho inviato una mail con questa ultima e definitiva offerta. Ora attendiamo la risposta dell'Everton".





L'offerta delè unper l'esterno cresciuto nel. L'ultima parola spetta all'che però si è ammorbidito dopo l'iniziale richiesta dell'obbligo di riscatto. Nell'ambiente rossonero filtra ottimismo anche perchè il tecnico dei, ha di fatto: "Se vuole cercarsi una nuova sistemazione è libero di farlo, per me non c'è nessun problema. Ma è alla società che spetta l'ultima parola, perché se manca l'accordo tra le parti l'affare non va in porto. E'sempre dura quando giochi poco ma fa parte del calcio, ma è solo la competizione che c'è tra giocatori dello stesso team".