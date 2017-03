Milan, arrivato nuovo bonifico da 30 milioni: closing il 14 aprile?

Procede a piccoli passi l'interminabile vicenda della cessione del Milan ai cinesi. Nelle casse di Fininvest sono arriati oggi dalla Sino-Europe Sports altri 30 milioni di euro che si vanno a sommare ai 20 incassati lo scorso 22 marzo. Il conto totale arriva così a 250 milioni dopo le due caparre da 100 e questi nuovi "mini-versamenti". La cordata capeggiata da Yonghong Li ha inoltre offerto garanzie per ulteriori 50 milioni in modo da arrivare alla quota stabilita di 300.

Ma non è tutto: infatti ci sarebbe anche la data del definitivo closing fissato il 14 aprile, il giorno prima del derby Inter-Milan in programma alle 12.30 per permettere la visione in prime-time ai mercati asiatici. Tra le parti filtra cauto ottimismo e nelle prossime ore dovrebbero arrivare i comunicati ufficiali.