Serie A: Roma-Lazio, derby con l'Europa in vista

Pranzo speciale nella capitale perchè alle 12.30 allo stadio Olimpico va in scena il derby tra Roma e Lazio, big match con cui si apre la 34esima giornata di serie A. Una sfida molto delicata tra i giallorossi di Spalletti che vogliono mantenere, o magari ampliare, i 4 punti di vantaggio sul Napoli per il secondo posto, e vendicare la cocente eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia; viceversa i ragazzi di Simone Inzaghi sognano di tornare a vincere la stracittadina in campionato dopo quasi 5 anni e vogliono blindare il quarto posto.

La Roma è attualmente seconda a 74 punti, a -9 dalla Juventus capolista e a +4 sul Napoli: il secondo posto è ovviamente fondamentale perchè garantisce l'accesso diretto alla fase a gironi di Champions League ed evita i playoff, negli ultimi anni praticamente sempre letali alle squadre italiane, l'ultima vittima proprio la Roma la scorsa estate contro il Porto. La squadra di Spalletti vuole vincere per continuare ad avere un margine importante sul Napoli ma soprattutto vuole vendicare la cocente eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia proprio per mano dei grandi rivali cittadini. Va sottolineato come la Lazio negli ultimi anni ha vinto dei derby soltanto in Tim Cup, quest'anno (2-0 nella semifinale d'andata) e 1-0 nel 2013: in campionato, nelle ultime 8 sfide, la Roma ha vinto ben 5 volte, le ultime 4 consecutive, mentre 3 sono finite pari; la Lazio infatti non vince dalla doppietta del 2012, 3-2 a novembre e 2-1 a marzo. La squadra di Simone Inzaghi è in buona forma e soprattutto vuole mantenersi davanti all'Atalanta (al momento pari a 64) nella corsa al quarto posto.