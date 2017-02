Serie A: arriva il Palermo, per la Juventus è un test Champions

La Juventus ospita il Palermo nel primo anticipo della 25a giornata di Serie A. Una sfida particolare per i bianconeri, attesi mercoledì dalla trasferta sul campo del Porto valida per l'andata degli ottavi di Champions League. Allegri assicura di non pensare all'impegno europeo e chiede ai suoi massima concentrazione. Anche perché l'occasione è ghiotta: vincendo stasera, la Juve volerebbe momentaneamente a +10 sulla Roma e a +12 sul Napoli.



Basandosi sui numeri, per il Palermo quella di stasera allo Stadium ha i contorni di una missione impossibile: i rosanero hanno infatti perso gli ultimi nove confronti diretti con la Juventus in campionato senza riuscire a segnare nemmeno un gol. I bianconeri, dal canto loro, hanno all'attivo l'impressionante striscia di 28 vittorie consecutive davanti ai propri tifosi. Sulla carta quindi non c'è partita anche se alla vigilia Allegri, che conosce bene le insidie della Serie A, ha chiesto ai suoi massimo impegno. Poi si potrà pensare esclusivamente al Porto.



Ilsi presenta all'appuntamento reduce dalla pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa cone con una classifica disperata: il quart'ultimo posto, occupato dall', dista 8 punti e per i rosanero la salvezza sembra davvero un miraggio nonostante l'approdo disulla panchina abbia prodotto qualche timido segnale di risveglio. Nel match d'andata allanon brillò ma riuscì a imporsi 1-0 grazie a una clamorosa e sfortunata autorete dia inizio ripresa.