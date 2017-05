Juventus, ufficiale il riscatto di Cuadrado

Quella di Juan Cuadrado è stata una settimana da ricordare. Il colombiano, nel giro di pochi giorni, ha alzato al cielo due trofei ed ha festeggiato il trasferimento alla Juventus. Prima la vittoria in finale di Coppa Italia contro la Lazio all'Olimpico, poi la conquista del tricolore contro il Crotone allo Stadium e, come detto, l'approdo a titolo definitivo a Torino. Un vero e proprio affare per la 'Vecchia Signora' che dovrà pagare 'solo' venti milioni di euro al Chelsea in tre diversi esercizi.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo dal Chelsea Football Club Limited del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Guillermo Cuadrado Bello. Il corrispettivo previsto dagli accordi è di € 20 milioni pagabile in tre rate annuali a partire dal prossimo esercizio 2017/2018. Juventus aveva sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2020", si legge in una nota ufficiale diffusa dalla società bianconera.

Nel corso di questa stagione, il colombiano ex Fiorentina è stato uno degli uomini chiave nel nuovo 4-2-3-1 varato con successo da Massimiliano Allegri. Sono 43 le presenze con la maglia della Juventus in questa stagione con 3 gol e 10 assist. In totale, invece, sono 83 le partite ufficiali in bianconero con 8 reti messe a segno.