Juventus, Pjaca operato al ginocchio: in campo tra sei mesi

E' perfettamente riuscito l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto oggi Marko Pjaca. L'attaccante della Juventus è stato operato al ginocchio destro in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno dall'esperto Prof. Mariani. Il giocatore, infortunatosi con la Nazionale croata nel corso di un'amichevole in Estonia, inizierà nei prossimi giorni le cure riabilitative. La prognosi per la piena ripresa dell'attività fisica resta di circa sei mesi.

Pjaca potrà così essere di nuovo a disposizione della Juventus a partire dalla prossima stagione. Magari già a metà agosto visto che la Serie A potrebbe anticipare il suo inizio in vista dei Mondiali di Russia nel 2018. Nelle ultime ore hanno destato non poche preoccupazioni le parole del medico della Nazionale croata Boris Nemec, secondo cui il giocatore avrebbe dovuto osservare 7-8 mesi di stop e non sarebbe più tornato come prima. In passato, però, calciatori come Totti e Milik si sono sottoposti allo stesso tipo di intervento e sono regolarmente rientrati nei tempi previsti, se non in anticipo.