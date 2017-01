Juventus, ufficiale Orsolini: affare da 10 milioni

Si sa da settimane che Riccardo Orsolini sarà un giocatore della Juventus e ora è arrivata anche l'ufficialità dell'aquisto del talentuoso esterno classe 1997 cresciuto nell'Ascoli. Come comunicato dal club bianconero Orsolini, che resterà in prestito gratuito fino a giugno ai marchigiani, è costato 6 milioni di euro, cifra che potrebbe crescre di altri 4 milioni in caso di raggiungimento di determinati bonus durante il periodo contrattuale fino al 2021.

Orsolini, esterno mancino che predilige giocare a destra in un tridente o in un 4-2-3-1 come un altro progetto bianconero, ovvero Domenico Berardi, è esploso nella passata stagione dove con la Primavera dell'Ascoli ha segnato 17 gol in 21 presenze, più altri 5 gol tra Torneo di Viareggio e Coppa Italia.

Questo il comunicato della Juventus sull'acquisto di Orsolini: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Ascoli Picchio F.C. S.p.A. per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di € 6 milioni pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 4 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale".