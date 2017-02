Juventus: Hernanes ai cinesi dell'Hebei Fortune

"Grazie di tutto Profeta. Obrigado!". Si conclude così il comunicato ufficiale della Juventus sul trasferimento di Hernanes al club cinese dell'Hebei Fortune in cui militano gli ex "italiani" Gervinho ed Ezequiel Lavezzi. Il brasiliano, che mai aveva convinto fino in fondo, lascia la maglia bianconera dopo due anni e mezzo con due gol contro Carpi e Pescara in 35 presenze, 24 in campionato, 4 in Coppa Italia e 7 in Champions League.

Il Profeta, arrivato dall'Inter, come comunica la Juventus passa all'Hebei a titolo definitivo "per un importo di € 8 milioni che saranno interamente pagati entro 15 giorni dal rilascio del transfer internazionale. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 2,2 milioni".