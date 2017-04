Juventus: ecco Bentancur per 9,5 milioni di euro

Dopo tanti mesi di trattative e voci, ecco l'ufficialità: Rodrigo Bentancur è nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista uruguaiano del Boca Juniors, la scorsa estate obiettivo del Milan, ha sostenuto le visite mediche al J-Medical e poi ha messo la firma sul contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2022. Il duttile Bentancur, classe 1997, può giocare sia da mediano davanti alla difesa, sia da mezzala, sia da vero e proprio trequartista.

Come fa sapere la Juventus nella nota ufficiale, Bentancur arriva a titolo definitivo per 9,5 milioni di euro pagabili in due esercizi, una cifra che "potrà incrementarsi nel corso della durata contrattuale al maturare di determinate condizioni legate alla disputa di partite ufficiali da parte del calciatore. Inoltre, il Boca Juniors avrà diritto a ricevere il 50% di quanto Juventus incasserà in caso di futura cessione del calciatore".