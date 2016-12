Juventus: Allegri è una furia con Paratici e Marotta! Video

A fan video shows a heated argument between #Allegri , #Marotta and #Paratici following #Juve 's loss to #Milan . pic.twitter.com/AmtvIcoXsM

La Juventus esce a testa bassa dalla finale di Supercoppa Italiana persa ai rigori col Milan. A tener banco è però anche una reazione scomposta di Allegri al termine dell'incontro: il tecnico bianconero, visibilmente arrabbiato, è stato immortalato in un video a bordo campo in cui si sfoga con Marotta e Paratici. Il livornese indica con ogni probabilità un giocatore del quale non appare soddisfatto e si sfoga con atteggiamenti che lasciano ben poco spazio alle interpretazioni, abbandonando il terreno di gioco scuro in volto. Quale sia l'oggetto del contendere non è noto ma di certo in casa bianconera qualcosa si è incrinato.