L'infortunio di Marko Pjaca, che con la Croazia si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nel corso dell'amichevole di mercoledì scorso contro l'Estonia, preoccupa il medico della Nazionale biancorossa, Boris Nemec, secondo cui il giocatore rischia di non tornare più ai livelli di prima dopo un infortunio del genere. Sopratttutto se non vengono rigorosamente rispettati i tempi di recupero.



"Temo per il suo recupero - dice il dottore al quotidiano croato 24 Sata - perché i giocatori che subiscono questo tipo di lesione, nel 45% dei casi, non tornano come prima. Marko è in buone mani, il dottor Mariani è rispettato e rinomato. Ma io non permettere mai al giocatore di tornare prima di sei mesi perché c'è il rischio che il legamento del ginocchio ceda di nuovo".



è al suo primo anno con lache la scorsa estate l'ha prelevato dallaanche alla luce delle ottime giocate fatte vedere in. La concorrenza agguerrita, qualche problema fisico e la difficoltà a calarsi immediatamente nel calcio italiano hanno finora rallentato l'esplosione del, che non rientra nei titolarissimi di Massimiliano. In questa stagione, purtroppo per lui già finita, ha totalizzatoin gare ufficiali segnando un solo, pesantissimo gol nell'andata dei quarti di finale dicontro il, una sfida che i bianconeri vinsero 2-0.