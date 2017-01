Diego Armando Maradona e Mauro Icardi non si sono mai amati. Dopo l'ultimo botta e risposta in occasione della partita per la Pace a Roma in onore di Papa Francesco le acque sembravano essersi calmate. E invece il Pibe de Oro, in un'intervista alla radio argentina 'Radio Rivadavia', torna ad attaccare pesantemente il bomber dell'Inter: "Icardi è il settimo, non il quarto attaccante. Io preferisco tenerlo lontano dalla Nazionale. Piuttosto che convocare lui, chiamo Bazan Vera (ex giocatore di 44 anni, ndr)".

Secondo Diego, dunque, non ci deve essere alcuno spazio per Icardi nella Nazionale argentina: "Il suo agente ha pure chiamato il ct Bauza con il quale io ho un ottimo rapporto. Pratto mi piace già molto, Icardi teniamolo pure fuori". Da ex stella del Boca Juniors, Maradona non poteva scansare l'argomento Tevez: "Carlitos in Cina perde molto, non sa come giocano e come ci si allena. Per il Boca non è un problema la partenza di Tevez".