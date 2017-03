Inter: obiettivo De Vrij, Manolas lontano

L'Inter non perde di vista la rincorsa per l'Europa ma guarda già alla prossima stagione dove punta a duellare con Juventus, Napoli e Roma per lo Scudetto. Per farlo deve rinforzare la difesa e il nuovo obiettivo è Stefan De Vrij, centrale olandese della Lazio che avrebbe superato i romanisti Manolas e Rudiger nella lista di gradimento del club di proprietà di Suning. Pare ci sia già un accordo col giocatore ma resta da convincere Lotito.

