L'arbitraggio di Nicola Rizzoli nel big match dello Stadium contro la Juventus non è piaciuto all'Inter. E al coro di proteste si unisce anche l'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti: "I due rigori chiesti da Pioli? Durante la gara mi sono arrabbiato anch'io - ammette Moratti al microfono di Premium Sport -. Poi una partita di calcio porta tanti episodi. L'arbitro non è stato benevolo nei confronti dell'Inter". Incoraggiante invece, risultato a parte, la prestazione di Icardi e compagni: "Mi è sembrata una bellissima partita - prosegue l'ex patron interista -. Forse era più giusto un pareggio, le due squadre hanno espresso un buon gioco ma la Juve ha senza dubbio l'attacco più forte. Ridotto il gap con i bianconeri? Certamente, è stata una partita alla pari e questo deve portare il morale alle stelle perché vuol dire che l'Inter ha superato parecchi problemi. Quest'anno potrà lottare certamente per un posto in Champions e in futuro per il campionato".



Infine una battuta sulle voci di mercato degli ultimi giorni secondo le quali l'Inter starebbe pensando di affidare la panchina per la prossima stagione ad Antonio, lanciato verso la conquista dellacon il suo. Ma Moratti frena: "Conte possibile nuovo allenatore?, se cominciamo adesso a fare programmi per l'anno prossimo abbiamo già rovinato il presente.".