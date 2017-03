Inter, Medel cuore d'oro: la proposta di matrimonio arriva dal cielo

Anche i più duri hanno un cuore d'oro. L'interista Gary Medel, tornato in Cile per onorare gli impegni con la sua Nazionale, ha chiesto la mano della compagna Cristina Morales in un modo davvero originale. Il centrocampista (o all'occorrenza difensore), soprannominato 'pitbull' per la generosità e l'energia messa sempre in campo, ha affittato un aereo facendolo volare in cielo durante un pranzo in famiglia. Il velivolo sventolava un significativo striscione con la scritta: "Cris casate conmigo, te amo!" (Cristima sposami, ti amo!).

Muy Felices con mi amor @morawis87 😍😍...Me dijo que Si, y nos vamos a casar!!! 👰🏻❤️🤵🏻 Un post condiviso da Gary Medel (@gary_medel17) in data: 25 Mar 2017 alle ore 11:45 PDT

La proposta è stata subito accettata dalla fidanzata dalla quale ha già una bambina di nome Alessandra. Il sì di Cristina è stato ovviamente documentato sui social attraverso il canale Instagram dello stesso Medel. Nelle foto appare prima il calciatore in ginocchio, poi la coppia abbracciata col mare sullo sfondo e la scritta in cielo e infine l'anello al dito. Il tutto accompagnato da una didascalia che lascia poco all'immaginazione: "Felice con il mio amore. Mi ha detto di sì e ci sposeremo".