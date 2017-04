Nonostante il pesante passo falso di lunedì scorso a San Siro contro la Sampdoria, che potrebbe avere compromesso definitivamente le speranze dell'Inter di qualificarsi alla prossima Champions, Mauro Icardi si mostra carico e - in un'intervista al Guerin Sportivo - promette fedeltà ai tifosi e rilancia le ambizioni personali e del club: "Sono certo che grazie a Suning l'Inter tornerà tra le grandissime d'Europa - le parole del bomber argentino -. Il loro percorso come azienda deve essere un esempio: sono partiti con un negozio e ora sono una delle più grandi potenze economiche nel loro settore. Hanno ottenuto questo con lavoro, sacrificio e grandi capacità". L'obiettivo è presto detto e si chiama scudetto 2018: "Sì, vogliamo tornare a vincere - dice Icardi -. Questo è l'obiettivo nostro e di Suning. Loro ci comunicano il desiderio di portare la società al top con le parole, ma anche coi fatti".

E a proposito di parole, quelle di Icardi lasciano presagire una lunga permanenza a Milano: "Ho sempre detto che sono legato a questa squadra e a questi colori.e per me è un onore essere capitano dell'Inter, il club che ho nel cuore. Credo che il rinnovo sia il premio al mio lavoro e al mio impegno di tutti i giorni.. Mi vedo bene con questa maglia e abito in una città fantastica dove la mia famiglia e io stiamo a meraviglia. Sinceramente. Né ora né in futuro".