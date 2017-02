Inter: confermati 2 turni di stop a Icardi, sconto per Perisic

Resta invariata la squalifica di due giornate comminata a Mauro Icardi per gli inuslti rivolti a Rizzoli e la pallonata diretta allo stesso arbitro al termine dell'incontro di domenica scorsa Juventus-Inter che ha lasciato non poche polemiche. La Corte sportiva d'Appello ha infatti respinto in toto il ricorso d'urgenza del club nerazzurro contro lo stop inflitto al capitano argentino che, dunque, salterà le sfide con Empoli e Bologna. Il suo gesto è stato ritenuto volontario e non c'è stato alcun ripensamento sulla decisione del giudice sportivo.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Ivan Perisic la cui squalifica è stata ridotta da due a una giornata. Il croato, espulso nel finale per proteste all'indirizzo di Rizzoli, è stato parzialmente graziato in quanto le sue espressioni sono state ritenute 'irriguardose' e non 'ingiuriose'. Confermata la assenza con l'Empoli, Perisic potrà tornare in campo contro il Bologna.