"Prendere una fascia così, in una squadra come l'Inter, una fascia che ha avuto Zanetti, non è un peso ma un grande onore per me". Parole di Mauro Icardi che, intervistato da David Trezeguet nell'ambito della trasmissione di Premium Sport "9-Storie di Bomber", rivendica con orgoglio il suo ruolo all'interno dello spogliatoio nerazzurro: "Il capitano non è solamente quello che porta la fascia, è la testa di un gruppo, di una squadra di 25 giocatori. Fuori posso dire di essere una persona molto seria, molto professionista e faccio tutto quello che si può fare per fare bene in questi anni di carriera".



Icardi parla anche di quello che, a suo avviso, è al momento il miglior allenatore del mondo: "Penso che fra Guardiola e Mourinho ci sia questo derby - dice il bomber interista -. Chi mi piace di più? Per le mie caratteristiche dico Mourinho che ha vinto tanto qua, ha fatto la storia dell'Inter ed è tifoso interista. E' uno che mi piace. Ma posso dire che ho visto da vicino Guardiola ed è un fenomeno anche lui".





Infine, forse un po' a sorpresa,rivela il nome del difensore che finora l'ha fatto soffrire di più: "Mi ricordo una partita,. E' statoquello che mi ha colpito un po' di più. Anche a palla lontana lui mi dava i calci. Mi ha colpito il suo atteggiamento, non so perché ma mi ha colpito. Però nel calcio moderno oggi sono tutti grandissimi difensori, tutti bravi".