La breve e poco fortunata esperienza di Frank De Boer sulla panchina dell'Inter continua a lasciare strascichi. Intervistato dal Daily Mail, infatti, il tecnico olandese non rinuncia a lanciare altre stoccatine nei confronti del club nerazzurro ripercorrendo quei burrascosi tre mesi che gli hanno regalato pochissime soddisfazioni e sono culminati con l'esonero: "Ho avuto a che fare con troppe cose che non riguardavano il calcio e ho perso energia - dice De Boer -. Ogni volta che qualcosa sembrava andare per il verso giusto sul campo, poi accadeva qualcosa di brutto. Brozovic che va in discoteca e va punito, Icardi che litiga con i tifosi".



Dimenticata l'e la, oraspera in un: "Mi piacerebbe allenare una squadra di, ma deve essere un buon progetto - ammette l'olandese -. Ilmi voleva nel 2012, ma avevo fatto solo un anno all'e volevo restare lì più a lungo per vincere di più".