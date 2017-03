Serie A, Udinese-Palermo 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Udinese-Palermo 4-1, giocata oggi, domenica 19 marzo 2017 alle ore 18. Match valido per la 29a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino, e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. tutto sulla sfida del Friuli.



Nella penultima gara della 29esima giornata di Serie A alla Dacia Arena l'Udinese batte il Palermo per 4 a 1. Sallai illude gli ospiti, poi Thereau, Zapata, De Paul e Jankto sanciscono l'ennesima sconfitta per la formazione di Lopez. In virtù di questo successo i bianconeri salgono al 12esimo posto a quota 36 punti; mentre il Palermo non approfitta dello stop dell'Empoli e rimane al 18esimo posto a quota 15.



Gara a due facce quella della Dacia Arena: nel primo tempo gli ospiti, messi ben in campo da Lopez, trovano il vantaggio al 13' minuto con l'ungherese Sallai al suo primo gol in Serie A. Poi al 41esimo Thereau con una conclusione terrificante pareggia il match. Nella ripresa monologo Udinese con il solito Zapata che al minuto 59 raccoglie una deviazione in area di rigore e batte Posavec. Di De Paul al 67 e di Jankto al 79 i gol per il definitivo 4 a 1. Da segnalare l'espulsione di Diamanti che al 74' rifila una gomitata ad un avversario.



TABELLINO

Udinese-Palermo 4-1

MARCATORI: 13' Sallai (P), 41' Thereau (U), 59' Zapata (U), 67' De Paul (U), 79' Jankto (U).

UDINESE (4-3-3): Scuffet 6; Samir 6,5, Angella 6, Danilo 6, Widmer 6; Badu 6,5, De Paul 7, Jankto 7 (84' Kums sv); Hallfredsson 6, Zapata 7,5, Thereau 6,5 (58' Perica 6,5).

A disp. , Perisan, Borsellini, Gabriel Silva, Heurtaux, Evangelista, Balic, Matos, Ewandro.

All. Luigi Delneri 7.

PALERMO (3-4-2-1): Posavec 4,5; Goldaniga 5,5, Gonzalez 5, Cionek 5,5 (65' Balogh sv) ; Aleesami 6 (64' Pezzella 5,5) , Morganella 6, Gazzi 5,5, Chochev 5; Sallai 6, Diamanti 5; Nestorovski 5,5 (81' Jajalo sv) .

A disp. , Fulignati, Vitiello, Rispoli, Andelkovic, Sunjic, Embalo, Ruggiero, Trajkovski, Lo Faso.

All. Diego Lopez 5,5.

ARBITRO: Fabio Maresca 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 45' Thereau (U); 53' Gazzi (P); 72' Hallfredsson (U); 75' Danilo (U); 84' Morganella (P).

ESPULSI: 74' Diamanti (P).



