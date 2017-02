Serie A, Sassuolo-Milan 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Sassuolo-Milan 0-1, giocata oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.

Sassuolo-Milan 0-1, nella 26a giornata di Serie A. Un rigore contestato e calciato in modo irregolare da Bacca permette al Milan di battere per la prima volta il Sassuolo sul suo campo e conquistare tre punti preziosi in chiave Europa League. La partita avrebbe potuto essere emozionante ma è stata in realtà nervosa e ricca di proteste, interventi duri e polemiche. Gli emiliani si rammaricano anche per il rigore calciato fuori al 12' da Berardi che avrebbe potuto cambiare il match.



Il Sassuolo potrebbe sbloccare la gara al 12': Kucka stende Duncan in area ma Berardi calcia a lato il rigore. Consigli dice no a Deulofeu al 14' e al 18', poi Bertolacci conquista il penalty subendo fallo da Aquilani. Dal dischetto Bacca scivola, calciandosi sul piede d'appoggio, e trasforma: penalty da annullare, ma Calvarese convalida nonostante le proteste del Sassuolo, che da qui in poi continua a lamentarsi chiedendo invano altri tre rigori. Assedio inutile degli emiliani nella ripresa.



TABELLINO

Sassuolo-Milan 0-1

MARCATORI: 22' Bacca (Rig.) (M).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 7; Peluso 6, Acerbi 6, Gazzola 6, Dell'Orco 6; Pellegrini 5,5 (70' Matri 5,5), Politano 6,5 (78' Ragusa 6), Aquilani 5,5; Duncan 6, Defrel 5 (84' Ricci sv), Berardi 5,5.

A disp. Pomini, Pegolo, Cannavaro, Letschert, Adjapong, Missiroli, Sensi, Mazzitelli, Pierini.

All. Eusebio Di Francesco 6.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 6,5; Zapata 6,5, Abate 6, Vangioni 6, Paletta 6; Deulofeu 6,5, Suso 5,5, Sosa 6,5 (87' Poli sv) ; Kucka 5,5 (65' Pasalic 6) , Bertolacci 6, Bacca 6,5 (75' Ocampos 6) .

A disp. Storari, Plizzari, De Sciglio, Gustavo Gomez, Calabria, Honda, Mati Fernandez, Locatelli, Lapadula.

All. Vincenzo Montella 6,5.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese 4

NOTE: nessuna

AMMONITI: 8' Berardi (S); 11' Kucka (M); 21' Aquilani (S); 23' Politano (S); 25' Peluso (S); 30' Sosa (M); 38' Bertolacci (M); 59' Pellegrini (S); 90' Duncan (S).

ESPULSI: nessuno.



: 13-8.: pt 2, st 5

PAGELLE

Arbitro: CALVARESE 4