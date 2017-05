Serie A, Sampdoria-Napoli 2-4: pagelle e highlights. Diretta

Sampdoria-Napoli 2-4, giocata oggi domenica 28 maggio 2017 alle ore 18. Match valido per la 38a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di Marassi.

Nella 38esima e ultima giornata di Serie A, il Napoli al Marassi vince 4-2 contro la Sampdoria, a secco di vittorie nelle ultime 8 partite. Tra i ragazzi di Sarri, a segno Mertens, Insigne, Hamsik e Callejon; Quagliarella e Alvarez firmano invece i due gol dei padroni di casa. La squadra partenopea, che fino all’ultimo ha sperato che la Roma non vincesse per accedere direttamente alla Champions, si è così posizionata al terzo posto in classifica con 86 punti, mentre i blucerchiati chiudono la stagione con 48.



Nel primo tempo, dopo una prima mezz’ora equilibrata, il Napoli sblocca la partita al 36’ con Mertens che approfitta di un’uscita imprudente di Puggioni e al volo segna a porta vuota. In lotta anche per la classifica capocannonieri, il belga ha realizzato il suo 28esimo gol stagionale, uno in meno di Dzeko. Al 42’ è Insigne a fare 2-0, inventandosi un tocco morbido di interno a girare che scavalca Puggioni sul secondo palo. Il Napoli fa la partita e nella ripresa la storia non cambia. Al 49’ cross di Mertens, sponda di testa di Callejon e di testa Hamsik per il 3-0, che diventa 3-1 un minuto più tardi, quando Schick spizza di testa un cross di Barreto e Quagliarella trova l’impatto sotto porta. Ci pensa a chiudere i giochi Callejon al 65’, coordinandosi in modo perfetto su un traversone di Hamisk e concludendo a incrociare sul palo più lontano.

Inutile al 90' il 2-4 di Alvarez, entrato nel corso del secondo tempo.



Con 94 reti, il Napoli si conferma il miglior attacco del campionato e squadra con più vittorie in trasferta (13). La Sampdoria, che non vince dallo scorso 3 aprile contro l’Inter, si posiziona in decima posizione e pensa già da tempo alla prossima stagione.

TABELLINO

Sampdoria-Napoli 2-4



MARCATORI: 36' Mertens (N), 42' Insigne (N), 49' Hamsik (N), 50' Quagliarella (S), 65' Callejon (N), 90' Alvarez (S).

SAMPDORIA (4-3-1-2): Puggioni 5,5; Regini 5, Bereszynski 5,5, Silvestre 6, Skriniar 6; Barreto 6 (77' Alvarez 6,5), Bruno Fernandes 5,5 (53' Praet 6), Linetty 5; Torreira 5 (66' Palombo 6); Schick 6,5, Quagliarella 6.

A disposizione: Krapikas, Hutvagner, Simic, Dodò, Cigarini, Djuricic, Budimir.

Allenatore: Marco Giampaolo 5.

NAPOLI (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6,5, Chiriches 6, Koulibaly 6,5, Ghoulam 6; Jorginho 6,5 (71' Diawara 6) , Hamsik 6,5 (84' Giaccherini sv) , Zielinski 6 (67' Rog 6) ; Callejon 7, Mertens 7, Insigne 8.

A disposizione: Rafael, Sepe, Strinic, Maggio, Albiol, Tonelli, Leandrinho, Zerbin, Milik.

Allenatore: Maurizio Sarri 7.

ARBITRO: Luca Banti 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 53' Skriniar (S).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-10.



RECUPERO: pt 1, st 3

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: BANTI 6 - Gestione ordinaria, un solo cartellino e nessun caso eclatante da segnalare.

Allenatore: GIAMPAOLO 5 - Senza vittorie da inizio a aprile, la testa è ormai da tempo alla prossima stagione.

Allenatore: SARRI 7 - Con un calcio spettacolo così, i preliminari saranno tutto tranne che un problema. Resta il rammarico per non aver vinto contro il Sassuolo, ma resta comunque il dato dei 32 punti nelle ultime 12 partite.