Serie A, Roma-Juventus 3-1: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Juventus 3-1, giocata oggi, domenica 14 maggio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 36a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico, nella 36a giornata di Serie A, la Roma supera la Juventus per 3-1. Dopo la vittoria sul Milan, replicano i padroni di casa che salgono a quota 81 in vista della prossima trasferta contro il Chievo Verona. Primo “match-point” per lo scudetto fallito invece dai bianconeri che restano in testa a 85 punti in attesa di ricevere il Crotone. Tempo effettivo di gioco: 25' 51'' nel primo tempo e 26'08'' nella ripresa.



Prima frazione di strepitosa intensità agonistica e giocato senza il minimo risparmio da entrambe le squadre. La Roma parte forte cercando d’imporre la propria manovra, mentre la compagine bianconera attende per poi contrattaccare con velocissime azioni in contropiede. La Juventus prima colpisce un palo al 7’ con Asamoah e poi passa in vantaggio al 21’ il gol di Lemina, abile nel battere Szczesny con un tocco ravvicinato su assist di Higuain. Immediata la reazione dei giallorossi che riescono a pareggiare al 25’ grazie al caparbio “batti e ribatti“ in area di capitan De Rossi contro Buffon. Nonostante la girandola di emozioni, le sfidanti vanno al riposo sul parziale di 1-1. Non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo resta altissimo. La Roma spinge ed al 56’ passa in vantaggio con El Shaarawy, abile a battere Buffon con uno straordinario destro ad effetto. La Juventus soffre la prepotenza dei padroni di casa che al 65’ firmano il tris con Nainggolan su assist di Salah. I bianconeri provano un disperato recupero ma la sfida termina sul definitivo 3-1.

TABELLINO

Roma-Juventus 3-1



MARCATORI: 21' Lemina (J), 25' De Rossi (R), 56' El Shaarawy (R), 65' Nainggolan (R).

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 6,5; Rudiger 7, Fazio 6,5, Emerson Palmieri 6,5, Manolas 6,5; Nainggolan 7 (78' Juan Jesus 6), Paredes 6,5; De Rossi 7, Perotti 5,5 (70' Grenier 6,5), Salah 6 (90' Totti s.v.); El Shaarawy 7.

A disposizione: Lobont, Alisson, Bruno Peres, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Frattesi, Tumminello.

Allenatore: Luciano Spalletti 5.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon 5,5; Benatia 6, Bonucci 6, Lichtsteiner 5,5 (64' Dani Alves 5,5) , Pjanic 5; Cuadrado 5,5 (77' Marchisio 5,5) , Lemina 7, Asamoah 6,5, Sturaro 6 (69' Dybala 6) ; Higuain 6, Mandzukic 6,5.

A disposizione: Neto, Audero, Chiellini, Alex Sandro, Mattiello, Barzagli, Rincon, Mandragora.

Allenatore: Massimiliano Allegri 5.

ARBITRO: Luca Banti 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 46' Fazio (R); 50' De Rossi (R); 60' Paredes (R); 89' Benatia (J), 90' Higuain (J)

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-5.

RECUPERO: pt 1, st 0

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: BANTI 6,5 - Partita diretta con grande attenzione e brillantezza da parte del fischietto livornese.



Allenatore: SPALLETTI 5 - Vince una partita giocata con grande cuore da parte dei suoi ragazzi. Cuore che purtroppo il tecnico di Certaldo dimostra di non avere nei confronti dell'immenso Totti, letteralmente umiliato da un'inspiegabile inserimento solo al 93'.

Allenatore: ALLEGRI 5 - Incassa la quinta sconfitta stagionale che rimanda la festa per lo scudetto. Resta comunque sempre in testa ed in attesa di ricevere gli agguerriti calabresi del Crotone in cerca di salvezza.