Serie A: Napoli-Sampdoria 2-1, gol e highlights. Video

GLI HIGLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA



Al San Paolo il Napoli vince all’ultimo respiro contro una buona Samp: finisce 2-1. Il vantaggio iniziale è blucerchiato arriva grazie ad una autorete di Hysaj. Nella ripresa però, un rosso discutibile a Silvestre propizia la rimonta del Napoli: pari di Gabbiadini al 78’ e sorpasso in extremis di Tonelli. Napoli che aggancia la Roma a quota 38 e continua la sua striscia positiva di otto gare senza sconfitte. La Samp rimane ferma a 23 e subisce il terzo K.O in quattro gare.



Primo tempo complicato per il Napoli, messo in difficoltà da un'ottima Samp, ben messa in campo e decisamente più tonica. Azzurri pericolosi con un piazzato di Mertens al 5', a cui risponde Alvarez sfiorando l'incrocio al 28'. Alla mezz'ora arriva l'episodio che cambia il match: Schick si beve Strinic sulla destra, arriva in area e la mette tesa per Quagliarella: intervento goffo di Hysaj che intercetta il pallone e lo mette in rete. Primo tempo che si chiude con il Napoli sotto di un gol.





Nella ripresa è tutto un altro, che si trova anche in superiorità dopo appena 10’: Di Bello estrae il secondo giallo a Silvestre per un presunto disturbo su Reina. Al 67’ Callejon serve un cioccolatino ain area, ma il belga spreca. Dieci minuti più tardi, altro assist dello spagnolo, questa volta per, che da pochi passi mette in rete. Dopo un lungo assedio, al 95’ assist geniale di Strinic per Tonelli, che apre il piattone e trova il gol vittoria: finisce 2-1.