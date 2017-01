Serie A, Napoli-Pescara 3-1: pagelle, tabellino e video gol

Di seguito le pagelle e il tabellino di Napoli-Pescara terminata 3-1.



Succede tutto nel secondo tempo tra Napoli e Pescara al San Paolo: finisce 3-1 in favore dei partenopei. Nella prima frazione il Napoli non trova i varchi giusti, anche per merito di un buon Pescara. Nei secondi 45’ è tutta un'altra storia: la sblocca Tonelli al 47’ e dopo due minuti raddoppia Hamsik. Nel finale Mertens fa tris, prima del gol della bandiera di Caprari su rigore al ’93. Napoli che sale a quota 41, Pescara che rimane ultimo a quota 9 (in coabitazione con il Crotone).



Partita bloccata nei primi 45 minuti: il Napoli fa gioco, ma il Pescara si chiude bene e non lascia spazio al tridente partenopeo. L’occasione migliore arriva al 13’ sull’asse Hamsik-Insigne-Callejon, ma lo spagnolo non riesce ad impattare al meglio il delizioso assist del numero 24. Pescara che contiene bene e prova a ripartire affidandosi alle palle lunghe per Gilardino, i partenopei non trovano spazio e latitano anche le vere palle-gol.



Nella ripresa torna in campo un altro Napoli, che passa in vantaggio dopo appena 2’: Jorginho per la testa di Tonelli, che trova il secondo gol in due partite. Pescara in apnea, gli azzurri ne approfittano e trovano il 2-0 con Hamsik: piattone al volo su assist perfetto di Zielinski. Al 85’ c’è spazio anche per il gol di Mertens, che finalizza una splendida azione confezionata con Allan. Gara che si chiude con un calcio di rigore trasformato da Caprari e conquistato da Mitrita: finisce 3-1.





Napoli-Pescara 3-1

MARCATORI: 47' Tonelli (N), 49' Hamsik (N), 85' Mertens (N), 90+3' Caprari (Rig.) (N).

NAPOLI (4-3-3): Reina 6; Hysaj 6, Strinic 6 (86' Maggio sv), Albiol 6, Tonelli 6,5; Jorginho 6,5, Hamsik 6,5, Zielinski 6 (64' Allan sv); Callejon 6, Mertens 7, Insigne 6 (79' Giaccherini sv).

A disp. Rafael, Sepe, Maksimovic, Lasicki, Rog, Diawara, Gabbiadini, Pavoletti.

All. Maurizio Sarri 6,5.

PESCARA (3-5-2): Bizzarri 7; Crescenzi 6, Zuparic 6, Coda 5,5; Bruno 6 (63' Fornasier sv) , Cristante 5,5, Verre 5,5 (69' Mitrita sv) , Memushaj 6, Benali 6; Caprari 6, Gilardino 6 (70' Cerri sv) .

A disp. Fiorillo, Maloku, Delli Carri, Pompetti, Manaj, Pettinari, Muric.

All. Massimo Oddo 5,5.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 40' Coda (P); 42' Tonelli (N); 44' Benali (P); 50' Bizzarri (N).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 0, st 0