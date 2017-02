Serie A, Lazio-Udinese 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Udinese 1-0, giocata oggi, domenica 26 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico, nella 26a giornata di Serie A, la Lazio supera per 1-0 l’Udinese. Seconda vittoria di fila per i ragazzi di Inzaghi che si portano ora a quota 50 in vista della prossima trasferta a Bologna. Terzo stop consecutivo invece per la compagine bianconera che ristagna a 29 punti in attesa di ricevere la Juventus.



Prima frazione equilibrata ma caratterizzata da un ritmo di gioco tambureggiante. Entrambe le squadre si affrontano a testa alta ed attaccando con continui capovolgimenti di fronte. La Lazio preme con maggior intensità cercando d’imporre la propria manovra mentre gli ospiti adottano una tattica più attendista e sfruttando rapide ripartenze in contropiede. Nonostante le occasioni create, si va al riposo con le reti inviolate.

La musica non cambia nella ripresa dove il ritmo di gioco permane piuttosto vivace. La Lazio continua a spingere e trova il vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Immobile al 73’. Provano vanamente a reagire i bianconeri che al triplice fischio arbitrale escono quindi sconfitti per 1-0 dall’Olimpico.

TABELLINO

Lazio-Udinese 1-0

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6,5; Hoedt 6,5 (60' Basta 6), De Vrij 6,5, Patric 6,5 (60' Milinkovic-Savic 6), Radu 6,5 (79' Wallace sv); Felipe Anderson 7, Parolo 6,5, Lulic 6,5; Murgia 6,5, Keita 6,5, Immobile 7.

A disp. , Adamonis, Vargic, Lukaku, Bastos, Crecco, Mohamed, Djordjevic, Luis Alberto, Lombardi.

All. Simone Inzaghi 6,5.

UDINESE (4-3-2-1): Karnezis 6; Samir 6, Danilo 6, Widmer 5,5, Felipe 6; Badu 6, Jankto 6, Kums 5,5 (66' Ali Adnan 5,5) ; Zapata 6, Matos 6,5 (74' Perica sv) ; Thereau 5 (59' Fofana 6) .

A disp. , Scuffet, Perisan, Angella, Gabriel Silva, Heurtaux, Balic, Ewandro.

All. Luigi Delneri 5,5.

ARBITRO: Luca Pairetto 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 45' Hoedt (L); 55' De Vrij (L); 72' Ali Adnan (U); 79' Danilo (U); 90' Jankto (U).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 1, st 4

LE PAGELLE

Arbitro: PAIRETTO 6,5