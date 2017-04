Serie A, Lazio-Palermo 6-2: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Palermo 6-2, giocata oggi domenica 23 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico di Roma, nella 33a giornata di Serie A, la Lazio supera il Palermo per 6-2. Dopo l’ultimo pareggio contro il Genoa, tornano alla vittoria i ragazzi di Inzaghi che salgono ora a quota 64 in attesa del derby contro la Roma. Ennesimo pesante passo falso invece per i siciliani che ristagnano a 16 punti in attesa di ricevere la Fiorentina. Prima frazione giocata con grande spirito agonistico da entrambe le sfidanti ma sono in particolare i padroni di casa a spingere per imporre la propria manovra e riuscendo a portarsi in vantaggio già all’8’ con Immobile, abile a battere di testa Posavec su assist di De Vrij.



Nemmeno il tempo di riorganizzarsi per i siciliani che al 9’ la Lazio trova l’immediato raddoppio sempre ad opera di Immobile su assist di Milinkovic-Savic. Il Palermo è letteralmente “in barca” ed i capitolini si scatenano con Keita che tra il 21’ ed il 27’ firma la sua personale tripletta (su rigore al 24’). Ritmo tambureggiante anche nella ripresa dove il risultato varia nuovamente già al 47’ grazie a Rispoli, lesto a battere Strakosha con un preciso tocco in area. Non domo, il difensore rosanero al 52’ firma la sua personale doppietta approfittando di un clamoroso errore della retroguardia laziale. Al 91’ arriva poi il definitivo ko firmato da Crecco che fissa il risultato sul 6-2 in favore dei biancocelesti.

TABELLINO



Lazio-Palermo 6-2

MARCATORI: 8' Immobile (L), 9' Immobile (L), 21' Keita (L), 24' Keita (Rig.) (L), 27' Keita (L), 47' Rispoli (P), 52' Rispoli (P), 90+1' Crecco (L).

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Hoedt 6, De Vrij 6, Wallace 6; Felipe Anderson 7, Parolo 6 (46' Lukaku 6), Lulic 6,5, Biglia 7, Milinkovic-Savic 6,5 (70' Crecco 7); Keita 8 (83' Lombardi sv), Immobile 7,5.

A disposizione: Adamonis, Vargic, Patric, Basta, Bastos, Cardoselli, Javorcic, Djordjevic, Luis Alberto.

Allenatore: Simone Inzaghi 8.

PALERMO (3-4-2-1): Posavec 5; Rispoli 7, Goldaniga 4, Gonzalez 4; Sunjic 4,5, Morganella 4, Gazzi 4, Sallai 5 (25' Bruno Henrique 5) ; Jajalo 5 (66' Chochev 5) , Nestorovski 6; Lo Faso 5 (74' Trajkovski 5) .

A disposizione: Marson, Fulignati, Vitiello, Andelkovic, Cionek, Pezzella, Diamanti, Ruggiero, Balogh.

Allenatore: Diego Bortoluzzi 5.

ARBITRO: Michael Fabbri 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 58' Milinkovic-Savic (L); 63' Gazzi (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-1.



RECUPERO: pt 0, st 2

LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: FABBRI 6,5 - Gara condotta con fermezza, lucidità ed equilibrio.

Allenatore: S.INZAGHI 8 - Dopo il pareggio di Genoa, i suoi tornano alla vittoria e si portano a quota 64 (-7 dal Napoli) in attesa del derby contro la Roma.

Allenatore: BORTOLUZZI 5 - Dopo un illusorio 0-0 col Bologna, i suoi tornano ad una pesante sconfitta per 6-2 di cui ben 5 incassati in meno di mezz'ora. Sempre più concreto diventa l'incubo della retrocessione.