Serie A, Lazio-Milan 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Lazio-Milan 1-1, giocata lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 20.45. Match valido per la 24a giornata di Serie A. Leggi le pagelle in diretta, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.

All'Olimpico, nella 24a giornata di Serie A, Lazio e Milan pareggiano per 1-1. Dopo l'ultima goleada inflitta al Pescara, i ragazzi di Inzaghi si devono accontentare di un punticino che li porta ora a quota 44 in vista della prossima trasferta ad Empoli. Un prezioso punto strappato nel finale dai rossoneri che si portano a 41 punti in attesa di ricevere la Fiorentina.



Primo tempo equilibrato seppur caratterizzato da un ritmo di gioco frenetico e tante emozioni. Entrambe le squadre si affrontano con coraggio ed attaccano alternandosi con continui capovolgimenti di fronte. E’ la Lazio premere con maggior intensità ed al 46’ è Biglia a rompere l’equilibrio battendo Donnarumma su rigore.



La musica non cambia nella ripresa dove il ritmo di gioco permane tambureggiante. La Lazio spinge e rischia più volte di raddoppiare ma all’85’ è Suso a tirare fuori dal cilindro un’autentica perla che vale il pareggio rossonero.



TABELLINO

LAZIO-MILAN 1-1

MARCATORI: 45'+1 Biglia rig. (L); 85' Suso (M).

LAZIO (4-3-3): Strakosha 6,5; Basta 6,5, De Vrij 6, Hoedt 6, Radu 6,5; Biglia 7, Felipe Anderson 7 (87' Lombardi sv), Milinkovic-Savic 6; Parolo 6, Immobile 5,5, Keita 6. A disp.: Vargic, Bastos, Lukaku, Wallace, Crecco, Murgia, Djordjevic, Tounkara. All.: Inzaghi 6,5.

MILAN (4-3-3): Donnarumma 7; Abate 6,5, Gustavo Gomez 5, Vangioni 6, Zapata 6; Locatelli 6 (53' Sosa sv), Pasalic 5,5, Poli 6 (77' Mati Fernandez sv); Suso 7, Deulofeu 6,5, Ocampos 5 (63' Lapadula 5). A disp.: Plizzari, Storari, Calabria, Zucchetti, Bertolacci, El Hilali, Honda, Bacca. All.: Montella 6.

ARBITRO: Antonio Damato 6,5.

NOTE: Ammoniti: Mati Fernandez, Vangioni (M), Milinkovic-Savic, Radu (L).



Angoli: 5-5. Rec.: pt 2', st 7'.

PAGELLE