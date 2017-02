Serie A, Juventus-Inter 1-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Juventus-Inter 1-0, giocata domenica 5 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 23a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol.

Juventus-Inter 1-0, nel posticipo della 23a giornata di Serie A. Il gol di Cuadrado al 45' decide un accesissimo posticipo. Vittoria meritata dei bianconeri, che hanno costruito molte più occasioni dei nerazzurri, ma la squadra di Pioli non ha demeritato, giocando a testa alta e mettendo in difficoltà i Campioni d'Italia. Ripresa fallosa e ricca di cartellini, il primo tempo è stato più pulito e spettacolare. Juve pericolosissima in avvio: acrobazia di Dybala che Handanovic respinge al 3', poi traversa della Joya al 12'. L'Inter risponde con Gagliardini e Joao Mario che sfiorano il bersaglio. Al 44' Handanovic devia sulla traversa una punizione di Pjanic: sul susseguente angolo, Cuadrado segna con un missile da fuori area l'1-0. I nerazzurri ci provano nella ripresa, ma le chance migliori sono tutte dei padroni di casa: Handanovic nega il gol a Pjanic, Higuain e Mandzukic.

TABELLINO







PAGELLE

JUVENTUS VOTO VOTO INTER BUFFON 6,5 7 HANDANOVIC LICHTSTEINER 6 6 MURILLO BONUCCI 6 6 MEDEL CHIELLINI 6,5 6,5 MIRANDA ALEX SANDRO 5,5 6 D'AMBROSIO KHEDIRA 6 6 BROZOVIC PJANIC 6,5 6,5 GAGLIARDINI CUADRADO 7 6,5 PERISIC DYBALA 6,5 6 JOAO MARIO MANDZUKIC 6,5 5,5 CANDREVA HIGUAIN 6,5 5,5 ICARDI Sostituzioni Sostituzioni MARCHISIO 6 5,5 EDER DANI ALVES 6 6 KONDOGBIA RUGANI s.v. s.v. PALACIO All. Allegri 7 6,5 All. Pioli





LE PAGELLE COMMENTATE