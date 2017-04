Serie A, Udinese-Genoa 3-0: pagelle e highlights. Diretta

Udinese-Genoa 3-0, giocata oggi domenica 9 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Friuli.

Nella 31esima giornata alla Dacia Arena finisce 3 a 0 tra Udinese e Genoa grazie ai gol di De Paul, Zapata e all'autorete di Rubinho. In virtù di questa vittoria i bianconeri salgono all'11° posto a quota 40 punti. Il grifone, alla sua quarta sconfitta consecutiva, rimane fermo al 16esimo posto a quota 29 punti. Dura solo 20 minuti la gara del Genoa, poi De Paul con un tiro terrificante che si insacca alla destra di Rubinho porta in vantaggio i bianconeri e dà l'avvio al monologo bianconero che continua al minuto 31' quando Zapata raccoglie una palla sporca in area scaricandola con potenza verso la porta rossoblù, regalando ai suoi il raddoppio.



Nella seconda frazione di gioco la reazione del Genoa tarda ad arrivare e De Paul direttamente da calcio d'angolo trova il gol del 3 a 0 con l'evidente intervento goffo di Rubinho che registra l'autogol al minuto 49'. Mandorlini allora cambia tutto inserendo Pandev e Palladino, quest'ultimo si rende pericoloso in diverse occasioni. Ma non basta. Alla Dacia Arena finisce 3 a 0. Ora l'ex tecnico del Verona rischia la panchina.



Tabellino

Udinese-Genoa 3-0

MARCATORI: 20' De Paul (U), 31' Zapata (U), 48' Rubinho (Aut.) (G).

UDINESE (4-3-3): Karnezis 6; Samir 6 (56' Gabriel Silva 6), Angella 6,5, Danilo 6, Widmer 6,5; Badu 6, De Paul 7,5, Hallfredsson 6; Evangelista 6,5 (68' Felipe 6), Zapata 7, Thereau 5,5.

A disposizione: Scuffet, Perisan, Heurtaux, Kums, Ali Adnan, Balic, Perica, Matos, Ewandro.

Allenatore: Luigi Delneri 7.

GENOA (4-3-2-1): Rubinho 4; Izzo 5, Burdisso 5,5, Munoz 5, Cofie 5,5; Ntcham 5, Hiljemark 5,5 (54' Pandev 5,5) , Rigoni sv (70' Miguel Veloso 5,5) ; Morosini 5 (57' Palladino 5,5) , Laxalt 5,5; Simeone 5,5.

A disposizione: Lamanna, Zima, Gentiletti, Biraschi, Orban, Beghetto, Lazovic, Cataldi, Ninkovic.

Allenatore: Andrea Mandorlini 5.

ARBITRO: Maurizio Mariani 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 47' Burdisso (G); 59' Evangelista (U); 82' Cofie (G); 86' Gabriel Silva (U).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 7-5.

REC.: pt 0, st 3