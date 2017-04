Serie A, Genoa-Lazio 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Genoa-Lazio 2-2, giocata oggi sabato 15 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida di Marassi.

Termina 2-2 tra Genoa e Lazio al Ferraris, il match valido per la 32a gironata di Serie A, decidono le reti di Simeone e Pandev da una parte e Biglia e Luis Alberto in pieno recupero dall'altra. La Lazio non raggiunge il record delle nove vittorie consecutive in trasferta, mentre il Genoa si rammarica per la palla gol avuta da Pandev all'ultimo minuto di gioco. Il ritorno di Juric sulla panchina del Genoa regala solo un punto alla squadra rossoblù e la distanza dal Crotone terz'ultimo rimane invariata. Nella prossima giornata il Genoa affonterà la Juventus allo Stadium, impegno sulla carta complicato per i ragazzi di Juric, mentre la Lazio ospiterà il Palermo.



Ottima partita da parte dell'ex Pandev che, oltre a segnare il gol del momentaneo 2-1 per il Genoa, mette più volte in difficoltà la difesa biacoceleste. La Lazio non approfitta del pareggio nel derby di Milano e si conferma quarta in classifica con un punto in più dell'Atalanta.



TABELLINO

Genoa-Lazio 2-2

MARCATORI: 11' Simeone (G), 45+2' Biglia (L), 79' Pandev (G), 90+2' Luis Alberto (L).

GENOA (3-4-3): Lamanna 6,5; Gentiletti 6, Burdisso 6, Munoz 6; Ntcham 6,5, Lazovic 7, Rigoni 5,5 (74' Cataldi 6), Miguel Veloso 6 (61' Pandev 7); Laxalt 6,5, Simeone 7 (89' Hiljemark 6), Palladino 6,5.

A disposizione: Zima, Faccioli, Biraschi, Orban, Brivio, Beghetto, Morosini, Ninkovic, Pellegri.

Allenatore: Ivan Juric 6,5.

LAZIO (4-3-3): Strakosha 5; Hoedt 6,5, De Vrij 6, Basta 6, Radu 5,5 (73' Lukaku 6) ; Felipe Anderson 5 (68' Lombardi 6) , Parolo 6 (80' Luis Alberto 7) , Biglia 6,5; Milinkovic-Savic 6, Keita 5,5, Immobile 6.

A disposizione: Adamonis, Vargic, Patric, Wallace, Bastos, Crecco, Lulic, Murgia, Djordjevic.

Allenatore: Simone Inzaghi 6.

ARBITRO: Fabio Maresca 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 25' Parolo (L); 31' Milinkovic-Savic (L); 40' Palladino (G); 44' Rigoni (G); 45' Burdisso (G); 55' Basta (L); 90' Lombardi (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 3-5.



REC.: pt 2, st 0

TEMPO EFFETTIVO: 28'47" pt, 30'08" st