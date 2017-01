Niente Veracruz, Pinilla torna al Genoa

Colpo lampo del Genoa che rinforza l'attacco con Mauricio Pinilla. I rossoblù, che hanno perso Pavoletti, ceduto al Napoli, strappano il bomber cileno alla concorrenza dei messicani del Veracruz che sembrava avessere in pugno la punta classe 1984. Invece Pinilla, all'Atalanta dall'estate 2015 ma quasi mai utilizzato da Gasperini in questa stagione, ha preferito restare in Italia e ha così accettato la proposta dei rossoblù.





Per il bomber cileno si tratta di un ritorno alla corte deldopo l'esperienza della stagionechiusa consarà subito aper le visite mediche, la firma delfino al giugno 2018 e poi il primo allenamento alla corte di Ivanche avrà quindi un nuovo attaccante da affiancare al giovane Giovannie Goran