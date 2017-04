Genoa, ufficiale: esonerato Mandorlini, torna Juric

E' durata un mese e mezzo l'avventura di Andrea Mandorlini sulla panchina del Genoa. L'ex tecnico dell'Hellas Verona è stato infatti ufficialmente esonerato dalla panchina del Grifone dopo la sconfitta per 3-0 subita al Friuli con l'Udinese. Il presidente del club rossoblù richiama Ivan Juric, precedentemente cacciato lo scorso 19 febbraio dopo il pesantissimo ko dell'Adriatico per 5-0 contro il Pescara. Mandorlini, in 6 partite, ha ottenuto solo 4 punti vincendo a Empoli, pareggiando in casa col Bologna e perdendo nell'ordine con Sampdoria, Milan, Atalanta e appunto Udinese.

Juric dirigerà il primo allenamento della sua nuova avventura questo pomeriggio. In mattinata c'è stato l'incontro, presso il centro sportivo di Pegli, tra il direttore sportivo rossoblù Mario Donatelli e l'ormai ex allenatore Mandorlini per i dettagli dell'esonero. Attualmente il Genoa si trova in 16esima posizione in classifica con 29 punti, 6 in più sull'Empoli e 9 in più sul terzultimo posto occupato dal Crotone.

Il comunicato del Genoa sull'esonero di Mandorlini

Il Genoa Cricket and Football Club comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Andrea Mandorlini insieme ai suoi più stretti collaboratori, il vice Alberto Maresi e l’assistente Mauro Marini. La società esprime i propri ringraziamenti per la dedizione prestata, rivolgendo i migliori auspici per il proseguimento del percorso professionale.

Il comunicato del Genoa sul ritorno di Juric