Il Genoa ha raggiunto una sofferta salvezza con una giornata di anticipo al termine di una stagione tribolata. Il 'Grifone' ha superato il Torino a Marassi 2-1 con le reti di Rigoni e Simeone che hanno permesso alla formazione rossoblù di mettere cinque punti tra sé ed il Crotone, sconfitto allo Stadium dalla Juve di Massimiliano Allegri che si è laureata campione d'Italia per la sesta volta consecutiva nell'occasione.

Dell'annata del Genoa ha parlato il presidente del ‘Grifone’, Enrico Preziosi: "Ho sofferto tanto, è stato uno dei campionati più duri, ma alla fine abbiamo tirato un grosso respiro di sollievo - spiega ai microfoni di Radio 1 nel corso della trasmissione ‘Radio Anch’Io Sport’ -. Cedere il club? Ho raggiunto l’età per potermi ritirare, anche per via della salute. Il problema è trovare acquirenti seri per portare la società dove merita. Se ci saranno opportunità le valuterò”.

Preziosi attribuisce parte delle difficoltà alla cattiva sorte ed alla decisione di cedere un giocatore importante come Rincon: "Abbiamo perso Perin, Veloso per tre mesi, poi Izzo: ci sono state delle complicazioni - prosegue il presidente rossoblù -. Però a capo di tutti ci sono stati gli errori: mi dispiace moltissimo per i genoani che hanno dovuto soffrire parecchio. Sicuramente cedere Rincon è stato un errore ma grazie al lavoro di Juric, che voglio ringraziare anche se l’ho esonerato, è andato tutto bene, ma sicuramente non era facile tenere un allenatore dopo il 5 a 0 di Pescara. In settimana ci incontreremo per parlare del futuro".