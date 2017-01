Genoa: Perin operato, in campo tra 3 mesi

Mattia Perin potrebbe tornare in campo prima della fine della stagione. E' il pensiero del professor Mariani che, dopo aver eseguito l'intervento sul ginocchio sinistro del portiere del Genoa alla clinica Villa Stuart di Roma, ha dichiarato ai microfoni di Premium: "Intervento riuscito, il recupero stavolta sarà più rapido. Ci vorranno circa 3 mesi". Una buona notizia per il giocatore che si è infortunato in occasione del match di domenica scorsa con la Roma.

Questo il comunicato ufficiale del Genoa sulla perfetta riuscita dell'intervento cui si è sottoposto Mattia Perin: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che è perfettamente riuscito l'intervento eseguito oggi a Villa Stuart dal professor Mariani con la sua équipe, a seguito dell'infortunio riportato dal portiere Mattia Perin durante l'incontro con la Roma. L'operazione a cui ha assistito il medico sociale dott. Marco Stellatelli, improntata alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha dato esito positivo e nei prossimi giorni è previsto l'inizio del percorso riabilitativo presso la stessa clinica specializzata nei recuperi. A nome di Mattia Perin la società ringrazia quanti hanno fatto pervenire i propri messaggi di stima e incoraggiamento per una pronta guarigione".