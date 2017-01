Genoa, dramma Perin: rottura del crociato sinistro

Inizio di 2017 da dimenticare per Mattia Perin. Il portiere del Genoa, uscito nel primo tempo della sfida con la Roma, ha riportato la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Dramma sportivo per l'estremo difensore rossoblù che, il 9 aprile 2016, subì lo stesso identico infortunio ma al ginocchio destro. Un crack che lo costrinse a saltare anche l'Europeo in Francia.

Impietoso il comunicato ufficiale del club di Preziosi: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che gli esiti degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto il portiere Mattia Perin hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni è previsto l’intervento chirurgico che sarà eseguito dal professor Mariani". Il campionato di Perin, considerando che solitamente ci vogliono 6 mesi per il completo recupero, potrebbe essere già arrivato al termine.