Serie A, Sassuolo-Fiorentina 2-2: pagelle e highlights. Diretta

Sassuolo-Fiorentina 2-2, giocata oggi domenica 7 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Mapei Stadium.



Finisce 2-2 tra Sassuolo e Fiorentina, match di scena al Mapei Stadium e valido per la 35a giornata di campionato. Apre le marcature Chiesa al 37’, su assist di Borja Valero. Pareggia Politano al 74’ su rigore e al 85’ Iemmello di testa porta in vantaggio i suoi ma Bernardeschi, al 94’, rovina la festa neroverde con il gol del 2-2. La Fiorentina rimane a 56’ punti, insieme all’Inter, in questa lotta a perdere per il 6’ posto in classifica.



Nel primo tempo il Sassuolo parte con il turbo, colpendo la traversa dopo appena 4 minuti sul tiro di Duncan, deviato da Tatarusanu. La Fiorentina fa però fatica a giocare e a creare le azioni pericolose e, nelle poche occasioni in cui arriva nell’area avversaria, calciano male. Troppi gli errori in fase difensiva, che regalano al Sassuolo delle situazioni ghiotte per gli attaccanti. Al 32’ Adjapong tocca appena Bernardeschi in area; il numero 10 viola si lascia andare e l’arbitro abbocca: rigore e giallo per il difensore. Dal dischetto Kalinic sbaglia due volte però, fallendo anche la ribattuta dopo la prima conclusione. Nell’azione successiva Sanchez abbatte Berardi in area ma, questa volta, Gavillucci non fischia un rigore netto. Al 37' però Borja Valero serve un perfetto assist a Chiesa che, con un perfetto stop a seguire, entra in area e batte Consigli, portando in vantaggio i suoi.



Nella ripresa il Sassuolo sfiora il gol del pareggio con una conclusione ravvicinata di Sensi che però Tatarusanu riesce a respingere. Matri, in un paio di occasioni, si rende pericoloso ma il portiere è attento. Al 60’ Berardi si inventa una super giocata superando 5 giocatori ma poi perde il tempo per calciare. Al 68’ Bernardeschi gonfia la rete ma l’arbitro annulla per off-side; il numero 10 però era tenuto in gioco dai difensori del Sassuolo. Nell’azione successiva è Berardi a segnare ma questa volta il fuorigioco c’è e Gavillucci ferma il gioco. Al 71’ la gara cambia ancora; Rodriguez abbatte Berardi in area. Rigore e secondo giallo per il difensore, con conseguente rosso; viola in 10. Dal dischetto Politano non sbaglia e riporta il risultato in pareggio. Al 85’ Iemmello, sull’angolo di Politano, di testa gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi. A partita terminata però Vecino serve Bernardeschi e il numero 10, con un sinistro a giro, batte Consigli, chiudendo la gara sul 2-2.

TABELLINO

Sassuolo-Fiorentina 2-2



MARCATORI: 37' Chiesa (F), 73' Politano (Rig.) (S), 85' Iemmello (S), 90+4' Bernardeschi (F).

SASSUOLO (4-3-3): Consigli 6,5; Peluso 6, Acerbi 6, Cannavaro 6,5, Adjapong 6,5; Sensi 7, Aquilani 6 (78' Ricci 5), Duncan 6,5; Matri 6,5 (70' Iemmello 6,5), Berardi 6,5, Ragusa 5 (45' Politano 7,5).

A disposizione: Costa, Vitali, Antei, Lirola, Ravanelli, Letschert, Magnanelli, Biondini, Marin.

Allenatore: Eusebio Di Francesco 7.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 6; Rodriguez 4,5, Olivera 5,5, Tomovic 6; Badelj 6 (15' Bernardeschi 7) , Carlos Sanchez 5,5, Vecino 6, Cristoforo 6 (77' Babacar 5) ; Borja Valero 6,5, Kalinic 5; Chiesa 6,5 (61' Tello 6) .

A disposizione: Sportiello, De Maio, Salcedo, Saponara, Hagi, Maistro, Milic, Ilicic, Mlakar.

Allenatore: Paulo Sousa 6.

ARBITRO: Claudio Gavillucci 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 24' Ragusa (S); 28' Berardi (S); 31' Rodriguez (F); 32' Adjapong (S); 38' Chiesa (F); 47' Vecino (F); 71' Rodriguez (F); 82' Sensi (S); 93' Ricci (S).

ESPULSI: 71' Rodriguez (F).

ANGOLI: 9-6.



RECUPERO: pt 1, st 4