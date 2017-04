Serie A, Palermo-Fiorentina 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Palermo-Fiorentina 2-0, giocata oggi domenica 30 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 34a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Barbera.

Nella 34esima giornata di Serie A, al Renzo Barbera il Palermo vince 2-0 contro la Fiorentina grazie al gol di Diamanti al 32’ e Aleesami al 90’. I rosanero, penultimi in classifica, si portano a quota 19, mentre la squadra di Sousa si ferma a 55 e rallenta nella corsa all’Europa.

Accusato il colpo del 6-2 in casa della Lazio, Bortoluzzi schiera una formazione brava a mantenersi molto corta, creando densità e chiudendo gli spazi ai ragazzi di Sousa, che faticano ad aprire un varco come dimostrano le numerose verticalizzazioni a vuoto. La partita si blocca al 32’ con Diamanti, che su una punizione dal limite trova il primo gol con la maglia rosanero. Non impeccabile la posizione della barriera schierata da Tatarusanu. Anche nella ripresa i padroni di casa si mostrano più reattivi. L’occasione più chiara per la Fiorentina arriva però al 73’, quando Tello trova in area l’esordiente Mlakar che tutto solo di testa non centra lo specchio. Il Palermo continua a giocarsela a viso aperto, causando prima l’espulsione di Astori all’87’ e chiudendo i giochi 3’ più tardi, grazie a un affondo di Aleesami che realizza il primo gol in stagione.

Per la seconda partita di fila lontano dal Franchi, domenica prossima alle 15 i ragazzi di Sousa affronteranno il Sassuolo, reduce da 4 risultati utili consecutivi. Il Palermo troverà invece il Chievo, che grazie alla vittoria a Genoa ha ripreso a fare punti dopo 7 sconfitte.



TABELLINO



Palermo-Fiorentina 2-0



MARCATORI: 32' Diamanti (P), 90' Aleesami (P).

PALERMO (3-5-2): Fulignati 6,5; Rispoli 6,5, Andelkovic 6 (68' Gonzalez 6), Goldaniga 7; Cionek 6,5, Aleesami 7, Gazzi 6, Chochev 6,5, Diamanti 7 (90' Bruno Henrique 6); Jajalo 6, Nestorovski 5,5 (82' Sallai 6,5).

A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Sunjic, Morganella, Pezzella, Trajkovski, Balogh, Lo Faso.

Allenatore: Diego Bortoluzzi 6,5.

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu 5; Astori 5,5, Salcedo 5,5 (57' Saponara 5) , Badelj 6; Carlos Sanchez 6, Vecino 5,5, Tello 6, Borja Valero 5,5; Milic 6 (38' Chiesa 5,5) , Ilicic 5,5 (70' Mlakar 5) ; Babacar 5.

A disposizione: Satalino, Sportiello, De Maio, Olivera, Tomovic, Bernardeschi, Cristoforo, Hagi, Maistro.

Allenatore: Paulo Sousa 5.

ARBITRO: Paolo Tagliavento 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 20' Nestorovski (P); 31' Salcedo (F); 55' Diamanti (P); 63' Astori (F); 87' Astori (F); 87' Badelj (F).

ESPULSI: 87' Astori (F).

ANGOLI: 1-10.

RECUPERO: pt 1, st 5



LE PAGELLE COMMENTATE

Arbitro: TAGLIAVENTO 6,5 - La scelta più discussa è il doppio giallo ad Astori, ma da regolamento ci può stare.

Allenatore: BORTOLUZZI 6,5 - Cambia 6 titolari rispetto l'ultima partita persa 6-2 con la Lazio. Punta sulla densità data da una squadra corta per fare poi male con le ripartenze di Rispoli & co.

Allenatore: SOUSA 5 - Non trova idee per aprire varchi nel muro rosanero. Ci prova solo buttando in campo i giocatori più offensivi che ha, facendo addirittura esordire un forse acerbo Mlakar.