Serie A: ghiaccio sugli spalti, rinviata Pescara-Fiorentina

Maltempo e forti nevicate hanno colpito il centro Italia e così Pescara-Fiorentina, in programma domenica alle 15 e valida per la 19esima giornata di serie A, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è stata presa dal Gos (Gruppo operativo sicurezza) della Questura di Pescara non tanto per la neve e il ghiaccio presenti sul campo dello stadio Adriatico, ma soprattutto sugli spalti e nelle strade. Una scelta per evitare problemi di ordine pubblico e garantire la sicurezza degli spettatori.





Ilfa sapere che "la preoccupazione maggiore non arriva dal terreno di gioco ma dal ghiaccio presente sugli spalti e la viabilità fortemente compromessa. Inoltre notizia recente parla di una chiusura autostradale per mezzi pesanti, e considerando che da Firenze erano previsti 9 pullman di tifosi ospiti ai quali si aggiungono 2 pullman da Vicenza per festeggiare i 40 anni di gemellaggio tra tifoserie, oltre i tanti abbonati Pescara Calcio residenti fuori Città, l'asticella di pericolo non può che salire in maniera vertiginosa".